Villingendorf Ein Meer aus bunten Fahnen

Villingendorf. Am Samstag haben Uli Schanz vom Weinhaus Kreuz und sein Radteam die Ortsdurchfahrt in ein Meer aus bunten Fahnen verwandelt. 48 Flaggen zieren die Hauptstraße. Aufmerksame Beobachter werden vermutlich schnell erkennen, dass drei Flaggen dabei sind, deren Nationen nicht an der WM teilnehmen.

Wer diese Flaggen herausfindet, der kann sich am Gewinnspiel des Villingendorfer Handels- und Gewerbevereins WiV beteiligen. Teilnahmekarten gibt es in Villingendorf. Die Verlosung erfolgt beim Villingendorfer Dorffest am 21. und 22. Juli.

Bereits zum siebten Mal gibt es das Fahnenmeer, das die "Gastronomische 4-falt" im Jahr 2006 aus der Taufe hob. Mittlerweile hat der "WiV" die Organisation des Fahnenmeers übernommen. "Ich freue mich persönlich und im Namen der Gemeinde, dass das traditionelle Fahnenmeer heuer bereits zum siebten Mal stattfindet", so Bürgermeister Karl-Heinz Bucher. Neben dem privat organisierten Blumenschmuck, der die Häuser an der Ortsdurchfahrt ziere, seien die Fahnen ein weiterer Hingucker. "Wir haben wieder sehr viel positive Rückmeldung erfahren. Das Fahnenmeer ist ein einzigartiges Ereignis in der Region", sagt Bürgermei­ster Karl-Heinz Bucher.