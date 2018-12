Villingendorf Ein Abschiedszeugnis für den Bürgermeister

Villingendorf. Eröffnet wurde die adventliche Schülervollversammlung von der vom Grundschulchor gesungenen Weihnachtsbotschaft unter Leitung von Musiklehrer Raphael Meißner. Ruben Delgado (Klasse 8a) und Marsselina Zobel (6b) von der SMV führten durch das bunte Programm. Zunächst hatte Verbindungslehrerin Claudia Seifried die Freude, das Ergebnis von 350 Euro als Erlös des Spendenflohmarkts am Adventsmarkt an die Wärmestube Rottweil sowie "Glücksmomente4Kids" zu überreichen. Esther Kuhn-Luz und Meggy Vosseler erläuterten ihre soziale Arbeit und nahmen die Spende dankend an.

Die Zehntklässler Dennis Gerlach und Marcel Langer stellten das wiederum sehr erfolgreiche schuleigene Projekt "Weihnachten im Schuhkarton" vor und baten den Schirmherrn, Bürgermeister Karl-Heinz Bucher, auf die Bühne. Vom Initiator des Sozialprojekts an der GWRS, Torsten Zühlsdorff, und Mitstreiterin Elke Machura erhielt Bucher als Dank für seine Unterstützung nun selbst einen Schuhkarton. Über 15 000 Euro seien in den fünf Jahren an Spendengeldern für bedürftige Kinder in Osteuropa zusammengekommen.

Geheimnisvoll wurde es anschließend mit der Schultanzgruppe unter Leitung von Claudia Seifried und Sara Szakal und ihrem flotten Tanz "Secrets". Bürgermeister Karl-Heinz Bucher durfte unter Beifall ein weiteres Mal auf die Bühne, wo ihm nach 16 Jahren Rathausleitung ein "Abschiedszeugnis" überreicht wurde – mit fast makellosen Noten. Einzig im Fach Deutsch gab es einen Abzug, schließlich habe Promi-Koch Tim Mälzer einst sein Hochdeutsch gerügt.