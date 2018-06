Villingendorf Drei Landespreise

Die Schüler haben sich nicht nur durch herausragende schulische Leistungen für diese Auszeichnung qualifiziert, sondern auch durch ihr außergewöhnliches, jahrelanges soziales Engagement inner- und außerhalb der Schule. Das Trio kann sich nun auf einen ereignisreichen Tag in Stuttgart freuen, denn es wurde samt Familien von den Stiftern des Landespreises, den Firmen Würth und der Porsche AG, zu einem attraktivem Rahmenprogramm eingeladen.

Auch die Klassenlehrer Jan Hofelich und Torsten Zühlsdorff freuen sich mit ihren Schützlingen. Rektor Rainer Kropp-Kurta und Bürgermei­ster Karl-Heinz Bucher gehörten zu den ersten Gratulanten. "Drei Landespreisträger in einem Jahrgang und die Tatsache, dass zum vierten Mal in Folge Absolventen der Werkrealschule Villingendorf ausgezeichnet werden, sei schon bemerkenswert", führte der Schulleiter an.