Villingendorf Drei Innovationen der GWRS gewürdigt

Diese engagierten Schulen, darunter die Grund- und Werkrealschule Villingendorf als Preisträger des letzten Durchgangs 2017, wollen so zum Lernen motivieren. Ein Erfolgsfaktor ist die enge Einbindung in das lokale Umfeld, vor allem mit den Unternehmen vor Ort. Bei der Abschlussveranstaltung waren auch Konrektorin Eugenia Remisch und Schulleiter Rainer Kropp-Kurta in Frankfurt am Main dabei. Besonders freuten sich die beiden Villingendorfer Pädagogen über die namentliche Erwähnung ihrer Bildungseinrichtung im Rahmen der Gala und die Wertschätzung in der Rückschau des Wettbewerbs.

Gleich drei Innovationen aus Villingendorf, die "Map of Jobs", ein Online-Tool zur Ausbildungsplatzsuche, der Berufsmesse "9 für 4", eine Messe der Neunt- für die Viertklässler inklusive Perspektivwechsel, und das Unterrichtsprojekt der Irlandklasse fanden Würdigung in der Publikation: "Schulen machen Schule".

Nach zehn Jahren wurde der Wettbewerb nun abgeschlossen. Die "Starken Schulen" bleiben jedoch vernetzt und arbeiten engagiert weiter.