Villingendorf Das Ehrenamt hat unzählige Namen beim SVV

Folgende Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt: Matthias Wachter, Jörg Schanz, Heike Seeburger, Gisela Burger, Hermann Burger, Gabi Krüger, Dieter Krüger für 25 Jahre, Werner Bantle, Rolf Müller, Clemens Schanz, Norbert Seeburger, Georg Keppner, Franz Link für 40 Jahre, Helmut Bühl, Hubert Belser, Irmgard Burri, Richard Engeser, Christa Schwaibold, Ludwig Wagner, Wolfgang Wagner, Kurt Bantle, Dorothea Engeser, Margot Gaiselmann, Doris Karais, Edmund Nester, Hermann Nester, Bruno Schaumann für 50 Jahre, Eugen Bühl und Rosemarie Bieger für 60 Jahre sowie Gebhard Flaig für 80 Jahre Mitgliedschaft.

Nach der musikalischen Pause, gestaltet durch die Sänger von "Vidal Vocal", zeichneten Klaus Seifried und Karl-Heinz Wachter die Teilnehmer der deutschen Turnmei­sterschaften aus. Als heraus-ragendes Ereignis wurde der Meistertitel von Matthias Scherdi sowie der Vize-Meistertitel von Nico Freuli genannt. Auch die Platzierungen von Niklas Scherdi (5.), Tim Seifried (7.), Gabriel Schneider (13.) und Philipp Schatz (19.) waren keinesfalls selbstverständlich und verdienten Lob.

Klaus Seifried und Karl-Heinz Wachter bedankten sich bei den Turnern und deren Trainern Wolfgang Staiger, Patrick Nester und Neno Verde mit Geschenken des Sportkreises und der Gemeinde Villingendorf.

Im Anschluss übergab Präsidiumsmitglied Armin Kramer langjährigen Übungsleitern und Funktionären die Vereinsehrennadel in Bronze als Dank für ihre unverzichtbare Mitarbeit im Verein: Brigitte Doster, Ina Grimm, Simone Nester, Thomas Haller, Alexander Kimmig, Gabriel Link, Markus Nester, Jan Roth, Thomas Schmider, Marcel Singer, Wolfgang Staiger und Neno Verde.

Bronze und Silber

Die Vorsitzende des Turngaus Schwarzwald, Helga Vogt, zeichnete nach ihrem Grußwort ("Es ist immer wieder schön, in Villingendorf zu sein") zehn Mitglieder aus dem Bereich Turnen aus.

Katja Kiefer, Volker Benz und Martin Rößler nahmen die bronzene Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes (STB) in Empfang. Monika Rieß erhielt die STB-Ehrennadel in Silber. Mit der bronzenen Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes (DTB) wurden Christof Kimmig, Pa­trick Nester, Silvia Hauser, Emilia Suhm und Elisabeth Wagner geehrt.

Für sein langjähriges Engagement im Turnen überreichte Helga Vogt dem Vereinsvorsitzenden, Klaus Seifried, den DTB-Ehrenbrief in Silber.

Zweimal Gold

Zum Abschluss ehrte Karl-Heinz Wachter für den Württembergischen Landessportbund (WLSB) und für die Württembergische Sportjugend (WSJ). Die WSJ-Ehrennadel in Bronze erhielten Tim Rottler, Jürgen Scheuermann, Fabian Schulz, Sabine Wagner und Alfonso Bonillo. Die WLSB-Ehrennadel in Bronze nahmen Sarah Schwarz und Sebastian Müller in Empfang. Klaus Seifried wurde mit der WLSB-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Reiner Bühl und Werner Schaumann erhielten für ihre Verdienste für den Fußball die WLSB-Ehrennadel in Gold.

Der Vorsitzende beendete den offiziellen Teil der Veranstaltung mit einem Dank an alle Mitwirkenden und Helfer. Antonio Sciammacca sorgte mit seinem musikalischen Können für einen gemütlichen Ausklang des gehaltvollen Abends.