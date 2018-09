Villingendorf Damit der Leistungsdruck künftig in der Kabine bleibt

Unter dieser neuen Prämisse wurde eine Damenmannschaft gegründet, die sofort 21 Anfänger anlockte. Darüber hinaus werde ein Afterwork-Training angeboten, das schon im Namen ausdrücke, was gemeint sei, so Gaiselmann: Kommt nach der Arbeit ins Vereinsheim und lasst die Seele baumeln.

Ein weiteres Anliegen sei die Förderung der Jugend, um dieser einen Ausgleich zum Schulstress anbieten zu können. An Weihnachten werde ein Winterzauber, musikalisch umrahmt von verschiedenen Sängern und Chören, geboten, und als Zukunftsziel sei angedacht, einen der Plätze in einen Paddle-Platz umzuwandeln, auf dem zu viert mit kleineren Feldern und kürzeren Schlägern eine Mischung aus Tennis und Squash gespielt werden könne.

Sollte sich eine ambitionierte Tennis-Mannschaft zusammenfinden, würden freilich auch in Villingendorf wieder Turniere ausgetragen. Derzeit beschränken sich die Begegnungen allerdings auf Freundschaftsspiele, wie am 6. Oktober gegen Mariazell, oder Einzelturniere, etwa in Schömberg, dass Maximilian Hermle, der Jugendtrainer im Verein, gewinnen konnte.

2017 engagierten sich für den Verein nicht einmal mehr zehn Spieler, erzählt Gaiselmann, in diesem Sommer waren die Plätze wieder belegt und die Euphorie hält an. So sind bereits für das nächste Jahr viele Aktionen und Aktivitäten in der Planung.