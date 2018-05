Villingendorf Cavemen rüsten sich zum ersten Heimspiel

Nicht nur in Sachen Platzthematik hat sich viel getan, auch innerhalb des Spielbetriebes war man fleißig am Umorganisieren. So übernahm der langjährige Herrencoach Thomas Kurbel zum 1. Mai die vakante Stelle des Jugendcoaches, um der Priorität der wichtigen Jugendarbeit Ausdruck zu verleihen. Zusammen mit Jan Sauerland, dem Jugendbeauftragten Vivian Kurbel und Lydia Julian Hetzel ist die Jugend damit nun wieder komplett besetzt. Das Training der Herrenmannschaft übernimmt der bisherige Co-Coach Martin Weber.