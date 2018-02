Villingendorf Brand bei Cavemen: Schaden höher als angemommen

Die Versicherung beteiligt sich demnach an der Schadenswiedergutmachung mit 125.000 Euro. Die Höhe der eingegangenen Spenden inklusive der übergebenen Einnahmen aus Hilfsaktionen belaufen sich bislang auf großartige 20.000 Euro. Doch jeder der rechnen kann merkt, trotz aller Unterstützung und Hilfsbereitschaft, es bleibt groß, das "Brandloch", dass die Villingendorfer Cavemen nun in den kommenden Jahren stopfen müssen. Aber sie werden dies schaffen, irgendwie, denn Cavemen-Strong, Höhlenmenschen sind stark, so die einhellige Meinung im Verein untereinander.

An den kommenden Wochenenden sind zunächst die Abbruch-Sortier-Entsorgungsarbeiten geplant. Im April findet ein großes Benefizkonzert "Rock for the Cavemen" in Villingendorf statt.

Welche Maßnahmen der Verein noch genau in Angriff nimmt, um weitere finanzielle Unterstützung zu mobilisieren, wollen die Verantwortlichen rechtzeitig veröffentlichen.