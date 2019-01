Villingendorf Bildband mit vielen Erinnerungen

"Als ich gesehen habe, dass es einen ›Blow-out‹ gibt, habe ich gedacht: jetzt geht es schief", brachte Stefan Seckinger seine persönliche Einschätzung ein, die mit ähnlichen Kommentaren genauso von Robert Flaig und Karl-Heinz Bucher geteilt wurde.

Doch es gab auch viele schöne Momente wie eine tolle Feuerwehr-Fasnet, zwei Hochzeiten in den eigenen Reihen, einen dreitägigen Vereinsausflug ins Kleinwalsertal oder Fahrten zu befreundeten Feuerwehren und eine eindrucksvolle Führung durch die neue Feuerwache in Rottweil. Schmunzelnde Bemerkung von Seckinger in Richtung Bürgermeister: "Wenn die neue Halle dann bezahlt ist, wollen wir auch so ein Feuerwehrhaus wie Rottweil haben."

Kassier Daniel Angst vermeldete trotz Dorffest und Almabtrieb in Denkingen nur einen geringen Zuwachs in der Kasse. Es reichte aber auf jeden Fall für neue T-Shirts und Polo-Shirts sowie Westen und einen "Event"-Sonntag in die Kristall-Welt Dietingen, die Kasse hat einen soliden Stand. Hanspeter Danner berichtete von Jubilaren, die von der Alterswehr zu ihrem 75. oder 80. Geburtstag besucht worden waren; die vielen Termine abzuarbeiten, sei Schwerstarbeit gewesen.

Kommandant Robert Flaig ließ zum Abschied von Bürgermeister Karl-Heinz Bucher viele Stationen und gemeinsame Momente als Meilensteine in dessen 16-jähriger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Revue passieren und überreichte ihm einen Bildband mit vielen Erinnerungen. Bucher zeigte sich sichtlich gerührt und betonte, dass ihm der Abschied aus dem Amt überhaupt nicht leicht falle. Der Schultes lobte, die Gemeinde sei ohne die Feuerwehr "in keinster Weise vorstellbar" und bedankte sich sehr herzlich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.