Villingendorf Belastung kommt bisher nur ungenügend zum Ausdruck

Darüber hinaus sollten die weiteren Sanierungsarbeiten an der Talbrücke Neckarburg in Angriff genommen werden, sagte Bucher. Nach den letzten Sanierungsarbeiten im Jahr 2015, habe sich die Lärmsituation erkennbar verbessert. Inzwischen sei das Schlagen von Bauteilen der Talbrücke wieder verstärkt zu hören, was die Anwohner als sehr belastend wahrnähmen.

In seinem Schreiben an das Regierungspräsidium Freiburg, bat Bucher, "alle sinnvollen und machbaren Möglichkeiten für einen verbesserten Schutz zu eruieren und die Umsetzung zu prüfen". Die Lärmbelästigung an der Durchgangsstraße in Villingendorf könne jedoch nicht in den Lärmaktionsplan aufgenommen werden, sagte Hauptamtsleiter Armin Mei. Die Zahlen, allerdings aus dem Jahr 2015, liegen unter den Einschreitewerten und würden keine Handlungsgrundlage ergeben. Die Situation werde aber beobachtet und beim Vorliegen aktueller Daten neu bewertet, so Mei.