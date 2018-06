Villingendorf Bei Auswärtsspielen immer gesungen

Problematisch sei derweil die Sportplatzsituation gewesen. Wie der Schäfer sei man mit seiner "Herde" von Wiese zu Wiese gezogen. Die ersten Verbandsspiele haben auf dem Herrenzimmerner Sportplatz stattgefunden.

Im September 1932 wurde der FC Villingendorf neu gegründet. Den heutigen Sportverein Villingendorf riefen die Fußballer im November 1946 ins Leben. Am Gründungstag gab es demnach 51 Mitglieder, davon 19 Jugendliche. Weil die französische Besatzungsmacht es laut Festschrift zur Bedingung machte, mindestens drei Sparten zu haben, schlossen sich 1948 die Abteilungen Turnen und Tischtennis dem Fußball an.

Nach Auf- und Abstieg gab es 1970 das erste große Erfolgserlebnis, das auch Bäcker hautnah mitbekam: den Aufstieg in die Amateurliga. "Wir waren der einzige Dorfverein in der zweiten Amateurliga, haben unter anderem gegen Stuttgart und Reutlingen gespielt", erzählt Bäcker. Er selbst habe lediglich in der Reservemannschaft gekickt.

Ein echtes Problem sei nur der Sportplatz gewesen. "Im Riedwasen gab es Gefälle und Maulwurfshügel. Wir sind schnell aufgestiegen, hatten aber keinen anständigen Sportplatz", erklärt Bäcker lachend.

Er erinnert sich noch genau daran, wie man gegen Balingen spielte, 2:0 gewann und die Gegner vor allem den schlechten Platz als Grund anführten. "Umso toller war es, als wir beim Rückspiel in Balingen – auf richtig gutem Rasen – 4:0 gewonnen haben", schmunzelt Hans Bäcker.

Dennoch war das Thema Sportplatz ein Problem. Der zuerst vorgesehene Standort Fronholz erwies sich als ungeeignet. Als neuer wurden die Hinteren Wiesen festgelegt. Da die Erstellung eines Rasenplatzes zu lange gedauert hätte, entschied man sich damals für einen Hartplatz.

Im April 1970 gründete man einen Förderverein zur finanziellen Unterstützung des Vorhabens. Zusätzlich brachte der Verein selbst 120 000 Mark auf und erstellte das Umkleidegebäude in Eigenleistung.

Im März 1971 begannen die Bauarbeiten, im Oktober weihten die Villingendorfer den Platz bereits ein – allerdings mit einer Niederlage gegen Rottweil.

Ruckizucki-Tanzen bei Nacht ruft die Polizei auf den Plan

Was ihm besonders in Erinnerungen geblieben ist, seien Kameradschaft und Stimmung bei den Auswärtsspielen. "Da wurde gesungen, egal, ob wir gewonnen oder verloren haben", erzählt Bäcker. Freitags wurde Binokel gespielt und bei einem Mannschaftskameraden gevespert oder ein Fest besucht. Besonders seien auch die Pfingstausflüge gewesen. "So ein dreitägiger Ausflug gab ein abendfüllendes Programm für den Sportlerball", erinnert sich der Ehrenvorsitzende.

Bei so einem Ausflug sei auch mal die Polizei gekommen, weil des Nachts auf einem Flachdach Ruckizucki getanzt wurde. Und natürlich hatte der Fußballer damals auch seinen eigenen Spitznamen: "De Bä" hieß er, weil dies sein Kürzel beim Schwarzwälder Boten war, wenn er Berichte über die Spiele schrieb.

1974 wurde Bäcker Damen-Fußballtrainer. "Das war für den Verein so eine Art Showteam, da gab es auch keine Runde", erzählt Bäcker. Zweieinhalb Jahre habe er die Spielerinnen trainiert und sei auch heute noch mit mancher in Kontakt.

Zudem habe man während seiner Zeit als Vorsitzender das Villingendorfer Vereinsheim gebaut: "Das war Zusammenhalt, der seinesgleichen sucht", sagt er.

Auch mit 70 Jahren ist Hans Bäcker immer noch regelmäßig auf dem Villingendorfer Sportplatz anzutreffen, dessen beide Rasenplätze heute wohl nicht mehr moniert werden würden.

Weitere Informationen: www.sv-villingendorf.de

(jc). Das 90-jährige Bestehen der Fußballabteilung des SV Villingendorf wird vom 29. Juni bis 1. Juli gefeiert. Am Freitag startet das Elfmeterturnier um 18 Uhr. Ab 21 Uhr ist Siegerehrung und Party im Zelt mit DJ Fazz. Am Samstag gibt es nicht nur ab 14 Uhr den Teamsport-Haller-Cup (D-Jugend), sondern auch ab 17 Uhr ein SVV-Allstar-Turnier. Um 20 Uhr startet die blau-gelbe Nacht mit Leonie Gapp und DJ Flow. Den göttlichen Segen zur Feier gibt es am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr beim Freiluft-Gottesdienst. Ab 11 Uhr findet ein Frühschoppen im Festzelt mit Weißwurstfrühstück unter den Klängen der Musikkapelle Villingendorf statt. Um 14 Uhr beginnt das Jubiläumsspiel gegen den FC 08 Villingen. Ab 16 Uhr klingt das Festwochenende im Festzelt mit Live-Musik von Marcel Singer aus.