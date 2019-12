Villingendorf Behörde reagiert auf Beschwerde

Nun stehen also Behörden am Pranger. Doch da das Mittelalter, das in vielerlei Hinsicht keinen guten Ruf genießt, vorbei ist, wo Menschen am Pranger standen und begafft werden konnten, sollen in diesem Fall die Angesprochenen die Möglichkeiten erhalten, sich zu dieser Gehölzpflegemaßnahme zu äußern.

"Wurzeln nicht beschädigt"

Bei der Suche nach dem Verantwortlichen, meldet sich das Forstamt und erklärt das Vorgehen. Frank Kapahnke, Amtsleitung Gebietsleitung Neckar-Albvorland, erläutert das Geschehene. "Die Maßnahme wurde aus folgendem Grund durchgeführt: Über mehrere Jahre hinweg sind Büsche und Sträucher am nördlichen Waldrand des Gemeindewalddistrikts Fronwald in Villingendorf stark und üppig gewachsen. Dabei wuchsen die Sträucher auch über einen am Waldrand verlaufenden Wirtschaftsweg und haben diesen bis zur Hälfte durch Überhang versperrt. Dieser Zustand wurde begleitend im Zuge einer routinemäßigen forstbetrieblichen Jungbestandspflegemaßnahme beseitigt. Dabei wurden die Hecken und Sträucher auf den Stock gesetzt. Als wirtschaftlich sinnvolles Arbeitsmittel wurde der Einsatz eines Forstmulchers gewählt. Die Wurzeln der Hecken und Sträucher wurden bei dieser Maßnahme nicht beschädigt, so dass sie im Folgejahr wieder austreiben und einen erneuerten und verjüngten Lebensraum Waldrand schaffen."

Ob diese Erklärung zufriedenstellt, darf nun jeder Naturliebhaber - nicht nur in Villingendorf - mit sich selber ausmachen. Im neuen Jahr kann er ja - in diesem speziellen Fall - den erneuerten Lebensraum Wald bei einem Spaziergang kritisch begutachten.