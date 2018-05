Villingendorf (apf). Einem entgegenkommenden Lkw ausgewichen sei er, so deutete der Fahrer eines ausländischen Brummis mit wenig Deutschkenntnissen an. Und dann sei es passiert. Er fuhr am Freitag gegen 11 Uhr in den Straßengraben und blieb stecken. Auf dem Weg von Talhausen Richtung Villingendorf auf der Landesstraße 424. Die Polizei kümmerte sich um das weitere, ein Abschleppunternehmen muss den Steckengebliebenen wieder flott machen. Da auch Kraftstoff ausfloß, wird das Erdreich genau begutachtet.