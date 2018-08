Villingendorf. Am Donnerstag ist es gegen 17.05 Uhr laut Polizeibericht zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Herrenzimmern und wollte an der Hauptstraße nach links in die Straße Schellenwasen einbiegen. Ein 38-jähriger Fahrer bemerkte dies zu spät und setzte zum Überholen an. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei der daraufhin erfolgten Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. Auf den 38-Jährigen kommt zudem noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.