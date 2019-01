Villingendorf Auch der Wander-Nachwuchs hat seinen Spaß

So teilte Vorsitzender Thomas Pfister mit, dass die Ortsgruppe um sechs Mitglieder gewachsen sei, sie zähle nunmehr 219 Mitglieder. Zu den besonderen Veranstaltungen gehörten im vergangenen Jahr der Harmersbacher Vesperweg, der Waldpfad Groppental, die Wanderung auf der Höri, die Büchern-Tour, der dritte Teil des Schluchtenstiegs (von St. Blasien nach Wehr), eine Wanderung auf dem Luchs­pfad, der Kloster-Felsenweg, die Tour rund um Oberhohenberg und Lemberg, der Drei-Schluchten-Pfad sowie die Wanderung von Ebingen nach Meßstetten. Die längste Tour war jedoch die 42-Kilometer-Wanderung zu den Burgen rund um den oberen Neckar.

Zudem wurden im Wanderjahr 2018 sechs Feierabendwanderungen unternommen. Der Schmotzige wurde im Vereinsheim gebührend gefeiert. Außerdem war der Albverein für das Funkenfeuer und das Aufstellen des Maibaums verantwortlich, am Dorffest habe man ebenfalls mitgewirkt. Die Ortsgruppe nahm am Wasentag des Schwäbischen Albvereins teil, und für die Kinder stand der Besuch im Hochseilgarten in Triberg auf dem Programm, teilte die Schriftführerin, Ulrike Müller, in ihrem Bericht mit.

Kassier Ephrem Reßin berichtete von einen Gewinn, obwohl einige Ausgaben angefallen seien. So wurde das Vereinsheim mit einer Akustikdecke ausgestattet, und die Türe ziere ein neues Eingangsschild. Kassenprüferin Margit Ohnmacht hatte nichts zu beanstanden.