Villingendorf Am 11. Oktober in der Festhalle

Die Bewerbervorstellung findet am Donnerstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle statt. Die Redezeit beträgt für jeden Kandidaten maximal 15 Minuten. Die Bewerber werden in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs aufgerufen. Demnach wird Frank Völker vor Markus Türk beginnen. Während ein Kandidat in der Halle spricht, müssen die anderen Kandidaten in der Aula der Schule warten.