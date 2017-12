Villingendorf Alleinstellungsmerkmal in der Region

Villingendorf. Der SVV ist mit rund 1000 Mitgliedern, davon 500 Aktive, der größte Verein Villingendorfs, vornehmlich Kinder und Jugendliche, die den Sport in vielen Bereichen des Vereins im Leistungs- oder Breitensport betreiben. Stillstand kennt der Verein nicht.

Das junge Team im Präsidium um den Vorsitzenden Klaus Seifried arbeitet unermüdlich an neuen Ideen, entwickelt sportliche Angebote, die – von qualifizierten Übungsleitern umgesetzt – dem Zeitgeist entsprechen.

Das jüngste freilich, ist auch für den SVV eine Herausforderung. War im Verein bislang von einer geplanten Schnitzelgrube innerhalb der zukünftigen Mehrzweckhalle die Rede, plant der Verein nun den Anbau einer 235 Quadratmeter großen Turn- und Bewegungslandschaft. Ähnliche Projekte wurden bereits umgesetzt, wären aber in einem Umkreis von 100 Kilometer um Villingendorf nicht zu finden. Und genau darin liegt der Anreiz. Der Verein will seine Attraktivität noch einmal erhöhen, und seinen Mitgliedern das bestmöglichste Sportangebot bieten. Eine Turn- und Bewegungslandschaft könne alle begeistern, sagt Seifried. Familien, Kindern, Jugendlichen, Älteren, Behinderten – selbst Unsportlichen biete sie mit ihrem Angebot Spaß – und allen soll sie auch offen stehen, weit über Villingendorf oder die Mitgliedschaft beim SVV hinaus. Wie in üblichen Turnhallen sind Geräte wie Barren und Reck auch in der Turnlandschaft vorhanden. Aber fest integriert, so dass der zeitaufwendige Auf- und Abbau entfalle. Zur Bewegung locken nicht nur die üblichen Geräte. Es ist das multifunktionale Gesamtkonzept: Die vielen bunten Farben, das Riesentrampolin, das zum Springen einlädt, die Kletternetze in schwindelnder Höhe, die vielen Schaukelmöglichkeiten, wohin das Auge nur reicht, die Boulderwand für Wagemutige und überall der tiefe Schaumstoffboden, der jegliche Unfallgefahr ausschließe. Selbst beim Absprung aus großer Höhe, versichert Seifried.