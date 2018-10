Villingendorf 13 Wohnungen und eine Tagespflege

Villingendorf. Die sozialen Projekte scheinen in Villingendorf derzeit aus dem Boden zu schießen. Der Anbau an die Kinderkrippe wurde noch nicht mit einem Tag der offenen Tür gefeiert, da liegt dem Gemeinderat schon das Baugesuch zur Ergänzung der Seniorenwohnanlage vor. Die bereits bestehende Angebotsstruktur des betreuten Wohnens wird durch weitere 13 Wohnungen und eine Tagespflege ergänzt.

Im Gegensatz zum bisherigen betreuten Wohnen biete das "betreute Wohnen Plus" auch Menschen mit größerem Pflegebedarf eine Versorgung. Allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie etwa in einem Pflegeheim, sagte Hans Kübler von der FWD Hausbau (Dossenheim). Vielmehr Menschen, die ihren Haushalt nicht mehr umfassend bewältigen können, aber selbständig in einer Gemeinschaft leben möchten.

Das Projekt betreutes Wohnen und Tagespflege wird unter einem Dach gemeinschaftlich geführt, betont Kübler. Mit ihm Boot seien die Sozialgemeinschaft Villingendorf und die Sozialstation St. Martin.