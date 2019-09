Villingen/Unterkirnach Smoker bei Gasthaus Breitbrunnen brennt

VS-Villingen/Unterkirnach - Zu einem Brand ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr am Gasthaus Breitbrunnen gekommen. Ersten Angaben vor Ort zufolge war neben dem beliebten Ausflugslokal im Villinger Stadtwald ein Smoker in Betrieb, um Schweinefleisch zuzubereiten. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dieser Feuer, wobei die Flammen auf den hölzernen Unterstand übergriffen.