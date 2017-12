Villingen-Schwenningen Zwölf Salutschüsse schallen über die Stadt hinweg

Villingen-Schwenningen. Auch am kommenden Neujahrsmorgen ziehen die Villinger Grenadiere wieder ihre Kanonen auf das Hubenloch und schießen am Montag, 1. Januar, pünktlich um 8 Uhr zwölf Salutschüsse über die Stadt hinweg. Diesen Brauch aus dem Jahre 1633 pflegt der Historische Grenadiercorps 1810 seit 1967 ununterbrochen und bietet ihn am kommenden Neujahrsmorgen zum 52. Mal dar.