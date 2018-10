Villingen-Schwenningen Zwölf Mutige wählen neues Profil

VS-Schwenningen. Das Gymnasium am Deutenberg (GaD) ist beim neuen Informatikprofil von Anfang an dabei: Zwölf Schüler der Klasse 8 a haben sich bei der Profilwahl spontan auf das neue Profilfach IMP eingelassen und werden dies bis einschließlich Klasse 10 fortführen. Damit hat das GaD im regionalen Bereich die Nase vorn – es ist eines von 56 Gymnasien in Baden-Württemberg mit Informatikprofil, wie es in einer Pressemitteilung heißt.