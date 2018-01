Auf der Kreuzung zwischen Villingen und Nordstetten hat es am Freitagnachmittag gekracht. Eine Autofahrerin wollte nach Informationen der Polizei gegen 15 Uhr, aus Richtung Villingen kommend, an der Kreuzung mit ihrem Peugeot zur Wöschhalde nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden schwarzen Fiat. Dieser krachte mit voller Wucht in die Seite des Peugeots, schob diesen noch auf einen aus Richtung Wöschhalde heranfahrenden roten Ford, der dadurch ebenso beschädigt wurde. Am Peugeot und dem Fiat entstand erheblicher Sachschaden, beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom DRK versorgt werden. Der Fahrer des Fords kam mit einem Blechschaden davon. Foto: Spitz