Villingen-Schwenningen Zwischen Umwelt und Industrie

"Gemeinsam planen, ernten und teilen ist das Motto des Vereins. Das passt durchaus auch auf Kommunalpolitik, wie ich sie mir vorstelle", sagte Röber. "Ich sehe hier Bewegungen in der Gesellschaft, ein Umdenken bei den Landwirten. Als Oberbürgermeister werde ich die Spielräume, die wir als Kommune haben, einsetzten, um unsere Stadt lebenswert zu erhalten. Und dazu gehört es, dass wir als Stadt mit gutem Beispiel vorangehen." So auch beim Einsatz von Pestiziden oder beim Flächenverbrauch. So könnte die Stadt als Verkäufer oder Verpächter aber auch Anreize setzen, sich ökologisch zu verhalten. Dies muss im Dialog mit Landwirten erfolgen, stellt Röber klar.

Die Region auch in der Nahversorgung zu stärken liege ihm am Herzen. "Biologische Vielfalt, eine gute und ausgewogene Stadt-Land-Beziehung tun unserer Gesundheit und damit uns gut." Die beiden Abgeordneten des Landtags, Martina Braun und Karl Rombach, sind sich in diesen Punkten mit dem OB-Kandidaten einig. "Hier ziehen wir an einem Strang und unterstützen Herrn Röber", so Martina Braun.

