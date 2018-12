Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Forum Pro Schwarzwaldbauern lädt zum Internationalen Tag der Berge ein am Dienstag, 11. Dezember, um 20 Uhr ins Landhaus Lauble am Fohrenbühl in Hornberg-Reichenbach. Das Treffen gilt dem aktuellen Thema: "Zwischen Wildnis und Freizeitpark - zur Zukunft der Gebirge in Europa". Dazu hat das Forum den als Alpenprofessor bekannten Werner Bätzing gewonnen, der die Kultur der Bergregionen erforscht hat. Seine Aussagen sollen der Diskussion um die Zukunft des Schwarzwaldes neue Impulse geben. Schwarzwaldbauern, "wie auch alle die an einer lebenswerten Zukunft des Schwarzwaldes interessiert sind", sind eingeladen.