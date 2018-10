Villingen-Schwenningen Zwischen Hoffnung und Bedrohung

Wie die anderen Akteure brachte sich der Tenor Alexander Kaimbacher mit expressiver Gebärde ein. Der textorientierte Gesang verfehlte die Wirkung nicht und sorgte für Frösteln.

Effektvoll kam Franz Lehárs "Fieber" herüber, der fünfte Teil des Zyklus "Aus eiserner Zeit", ein musikalisches Kriegsdokument: "Auf frostverklebten Fenstern brennt das Morgenrot. Herr Stabsarzt, der Kadett vom Bette acht ist tot!" Unter die Haut ging auch Debussys "Noel des enfants qui n’ont plus maison" – ein Weihnachten ohne Eltern, ohne Bleibe, ohne Bett, ohne Holzschuhe.

Der Beifall war Würdigung einer gekonnten Leistung und Dank für ein gut gestaltetes Programmheft.

Das Sinfoniekonzert nahm Oberbürgermeister Rupert Kubon zum Anlass, das Publikum zu begrüßen und auf das Zusammentreffen vom Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und dem Tag der Deutschen Einheit abzuheben. Wenn auch ein schwieriges Unterfangen, sei das Thema gut gewählt worden. Es könne sowohl Mahnung sein als auch Chance, ähnliche Ereignisse nicht wiederholen zu lassen. Kubon wies auf die Erzberger-Straße in der Doppelstadt hin, mit der an den 1921 ermordeten Publizisten und Politiker Matthias Erzberger erinnert werde. Der Unterzeichner des Compiègne-Abkommens und Leidtragende der Dolchstoßlegende habe zu einem frühen Kriegsende gestrebt, sei seinem Gewissen gefolgt und habe Rückgrat gezeigt. In ähnlich bewegten Zeiten forderte Kubon wachsendem Nationalismus entgegenzuwirken und für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland und ein gutes Miteinander unter den Völkern zu sorgen.