Mit dem Glockenschlag des Villinger Münsters kam die Gewissheit: Es gibt keine neuen Bewerbungen für das Amt des Oberbürgermeisters. Denn der Briefkasten am Bürgermeisteramt, den Deborah Schindler vom Personal- und Hauptabend pünktlich zum Ende der Bewerbungsfrist am Mittwoch um 18 Uhr kontrollierte, war leer. Somit treten bei den Neuwahlen am 21. Oktober noch Jörg Röber, Jürgen Roth, Marina Kloiber-Jung, Fridi Miller und Cem Yazici an. Gaetano Cristilli hatte erklärt, nicht mehr um den Posten des Oberbürgermeisters zu kandidieren. Jürgen Roth hatte bei der ersten Wahl knapp die Mehrheit verfehlt. Foto: Eich