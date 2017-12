Villingen-Schwenningen Zweiter Marbacher Kreisel jetzt freigegeben

Der sogenannte Lindenkreisel wurde 2015 erbaut, der zweite in diesem Jahr. Bürgermeister Detlev Bührer bezifferte die Gesamtkosten für beide Kreisverkehrsplätze auf 1,1 Millionen Euro, wofür Zuschüsse vom Land in Höhe von 250 000 Euro gewährt wurden. Bei dem für Marbach und seine Bevölkerung bedeutsamen Anlass brachte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple in Erinnerung, dass sich der Ortschaftsrat bereits im Jahr 2010 mit der Thematik befasste, wie Entlastung der Ortsdurchfahrt unter dem Aspekt bewirkt werden kann, dass eine Umgehungsstraße schwer zu realisieren sein wird. Eine Ampelregelung am Verkehrsknotenpunkt von Brigachtal und Rietheim her wurde genauso in Erwägung gezogen, wie die Anlegung einer Abbiegespur. Mit den beiden Kreisverkehren werde sich das Verkehrsaufkommen im Ort nicht verringern, aber sie tragen dazu bei, dass der Verkehrsfluss langsamer verläuft. Dazu müssen jedoch auch noch die Schilder für die Tempo-30-Zone aufgestellt werden, die zwischen den beiden Kreiseln einzurichten ist, meinte Kern-Epple in Richtung der städtischen Bediensteten des Bauamtes.

Den Anliegern, die rund sechs Monate eine Baustelle ertragen mussten, sprach die Ortsvorsteherin ihren Dank für die gezeigte Geduld aus. Auch dankte sie den Bauarbeitern der Firma Storz, die sich von schlecht gelaunten und wenig rücksichtsvoll verhaltenden Autofahrern nicht bei ihrer Arbeit beirren ließen.