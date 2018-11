Villingen-Schwenningen Zweiter Firmenlauf ist am 9. Mai

Villingen-Schwenningen. Der Termin für den zweiten Firmenlauf Villingen-Schwenningen steht offiziell fest: Am Donnerstag, 9. Mai, wird in Villingen-Schwenningen wieder gelaufen. Der Startschuss zur größten und sportlichsten Betriebsversammlung in der Region fällt um 18 Uhr nach Feierabend, dann geht es auf die etwa fünf Kilometer Strecke entlang dem Messegelände in Schwenningen. Im Anschluss gibt es wieder eine große After-Run-Party.