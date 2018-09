VS-Schwenningen. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) führen die Bauarbeiten für die Einbindung der neuen Wasserleitung in der Villinger Straße im Stadtbezirk Schwenningen fort. Die Bauarbeiten beginnen laut einer Pressemitteilung der SVS am Donnerstag, 13. September. Für rund einen Monat, voraussichtlich bis Freitag, 12. Oktober, wird daher eine Vollsperrung der Straße zwischen der Einmündung Sängerstraße und Einmündung Arndtstraße erforderlich, heißt es weiter. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die SVS hat bereits in einem ersten Bauabschnitt die Hauptwasserleitung zwischen der Silcherstraße und Kreuzstraße verlegt. Nun folgt der zweite und letzte Bauabschnitt. In dem mittleren Abschnitt zwischen Silcherstraße und Sängerstraße, der zwischen den beiden Bauabschnitten liegt, ist laut Susanna Kurz, Pressesprecherin der SVS, keine Neuverlegung der Wasserleitung nötig.