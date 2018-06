VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 13. Juni, im Aitrachtal. Die Aitrach entsteht im Blumberger Ried in einer Bifurkation. Das ist ein Auseinanderfließen von zwei Gewässern aus einem Bachlauf. Dabei fließen die ablaufenden Gewässer in jeweils ganz andere Richtungen; hier die Aitrach zur Donau (Schwarzes Meer) und der Schleifenbach zur Wutach (Nordsee). Start ist wie immer um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer beginnen in Längehaus und wandern über St. Joos nach Leipferdingen (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen von Aulfingen nach Leipferdingen (Dauer etwa eine Stunde), hier findet die Schlusseinkehr im Gasthaus Kreuz statt. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Anmeldung bis Dienstag, 12. Juni, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/ 2 10 27. Wanderführer sind Ingrid Herrmann und Hans Schlude, Telefon 07721/ 5 94 46. Gäste sind willkommen.