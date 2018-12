Villingen-Schwenningen Zweifel an der Digital-Kompetenz des Bundes

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Klinge ist für den Digitalpakt Schule, der eine Änderung des Grundgesetzes bedingen und in die Hoheit der Länder eingreifen würde.

Heute wollen die Ministerpräsidenten der Länder zusammentreffen und erneut über das Thema reden, ja sogar den Vermittlungsausschuss anrufen. Mit dem "Digitalpakt Schule" wollen Finanz- und Bildungsministerium des Bundes die Digitalisierung an den Schulen vorantreiben. Dafür wollen sie viel Geld bereitstellen und sogar das Grundgesetz ändern. Ministerpräsident Kretschmann hat sich wie andere Ministerpräsidenten, öffentlich gegen eine Grundgesetzänderung ausgesprochen und zweifelt daran, dass der Bund in Sachen Bildung kompetenter sei. Klinge bat Braun und Rombach, sich innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung dafür stark zu machen, dass Baden-Württemberg der Grundgesetzänderung zustimmt. "Die Länder - auch der einstige Musterschüler Baden-Württemberg - verpassen es seit Jahren, unsere Kinder ins Digitalzeitalter zu holen, ihre Medienkompetenz zu schulen und sie auf Jobs vorzubereiten, die ihre Zukunft sein werden. Während in Estland ab 2019 bereits mit digitalen Schulbüchern gelehrt wird, bleiben W-Lan, Tablets und digitales Lernen in unseren Schulen weiterhin Fehlanzeige", so der Bundestagsabgeordnete.

Braun und Rombach halten jetzt in einer gemeinsamen Mitteilung dagegen: Die Erfahrung lehre doch, dass die Dinge vom Bund keineswegs kompetenter oder schneller geregelt würden. Beide fordern, dass der Bund bereits jetzt die Milliarden für den Digitalisierungspakt ohne Grundgesetzänderung den Ländern zur Verfügung stellt. "Bildung für das digitale Zeitalter ist eine zentrale Herausforderung für eine gute Zukunft unserer Kinder und für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Dafür tun wir im Land bereits vieles: Wir haben den Informatikunterricht an allen weiterführenden Schulen eingeführt. Wir haben die Medienbildung verpflichtend gemacht – von der ersten Klasse bis zum Abitur. Mit den Kommunen zusammen will das Land 150 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen im Jahr 2019 ausgeben. 100 Millionen Euro kommen vom Land, 50 Millionen Euro von den Kommunen. Davon werden 75 Millionen Euro bereits jetzt pauschal an die Schulträger fließen. Die weiteren 75 Millionen Euro sind für die Ko-Finanzierung des Digitalpaktes eingeplant. Und was macht der Bund? Er verspricht zwar seit zwei Jahren die Milliarden für die Digitalisierung an den Schulen, in den Schulen ist davon aber bisher kein Cent angekommen", so Martina Braun und Karl Rombach. Und sie fordern weiter: "Wer unser bewährtes Grundgesetz ändern will, muss dafür überzeugende Gründe vorlegen".