Villingen-Schwenningen Zweifel am schnellen Breitband-Ausbau

VS-Marbach. Die seither bestehende Zuversicht, dass im nächsten Jahr mit der Verlegung des Glasfaserkabels begonnen werden kann, wenn vom Land dem Antrag zur Bewilligung von Fördermitteln stattgegeben wird, gerät nun allerdings ins Wanken.

Zweifel, ob der Ausbau der Breitverbandversorgung realisiert wird, wurden bei der Sitzung des Ortschaftsrats laut, da immer noch kein Förderbescheid beim Zweckverband vorliegt, wie dort zu erfahren war. Als zweiter Grund wurde die Offensive der Telekom genannt, die für die nächste Woche Kabelverlegungsarbeiten in Marbach ankündigte.

"Jetzt, wo das Unternehmern Stiegeler in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband bessere Voraussetzung für die Internetversorgung schaffen möchte, entdeckt die Telekom plötzlich Marbach, wo sie zuvor jahrelang nichts tat", ärgerte sich Gerhard Lettmann. Er befürchtete, dass man beim Land zu der Ansicht gelangen könnte, dass mit den Ausbauarbeiten der Telekom in Marbach die Unterversorgung beseitigt werde, und somit keine Notwendigkeit zum Einsatz von Fördermitteln gegeben ist. Sollte das Projekt nicht gefördert werden, wird sich die Firma Stiegeler zurückziehen, mutmaßte Lettmann, der mit seiner Meinung zur Sachlage am Ratstisch nicht allein war.