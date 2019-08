Villingen-Schwenningen Zwei Verletzte bei schwerem Unfall

Schauplatz des Verkehrsunfalls war – wie in der Vergangenheit schon oft – die Kreuzung in Richtung Außenring. Dorthin wollte nach Angaben der Polizei eine 61-jährige Fahrerin, von Villingen kommend, mit ihrem Renault abbiegen. Dabei übersah sie den Skoda einer entgegenkommenden 32-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zu einer Kollision, wobei die Unfallverursacherin mit ihrem Renault etwa 40 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Aufgrund des Aufpralls wurden beide Fahrerin verletzt.

Sie wurden von den Besatzungen zweier Rettungswagen betreut und anschließend in das Klinikum gebracht. An ihren Fahrzeugen entstand derweil Totalschaden in bislang noch nicht bezifferter Höhe. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Villingen kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Es kam zu kleineren Behinderungen im Berufsverkehr, eine Sperrung der Kreisstraße war jedoch nicht notwendig.