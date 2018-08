Villingen-Schwenningen Zwei Unfälle an Kreuzungen

VS-Villingen. Rund 10 000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung der Herdstraße mit der Lindenstraße in der Villinger Südstadt passiert ist. Eine 28-jährige Frau war mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Herdstraße unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung achtete die Mercedes-Fahrerin nicht auf einen Dacia, mit dem sich eine 51-Jährige von rechts auf der Lindenstraße der Kreuzung näherte, teilt die Polizei mit. Bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.