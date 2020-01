Villingen-Schwenningen Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Marbach

Der erste Wintereinbruch des Jahres führte gegen 7 Uhr gleich zu einem schweren Unfall auf der Kreisstraße zwischen Marbach und Bad Dürrheim. Ersten unbestätigten Angaben zufolge kam ein 20-jähriger BMW-Fahrer bei seiner Fahrt in Richtung Marbach auf der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen eines 55-Jährigen zusammen. Ein weiteres Fahrzeug konnte derweil durch ein Ausweichen in den Straßengraben eine größere Kollision verhindern.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der BMW-Fahrer in seinem älteren Fahrzeug eingeklemmt wurde.