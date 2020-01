Villingen-Schwenningen Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Marbach

Der erste Wintereinbruch des Jahres führte gegen 7 Uhr gleich zu einem schweren Unfall auf der Kreisstraße zwischen Marbach und Bad Dürrheim. Ersten Angaben zufolge kam ein BMW-Fahrer bei seiner Fahrt in Richtung Marbach auf der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Ein weiteres Fahrzeug konnte derweil durch ein Ausweichen in den Straßengraben eine größere Kollision verhindern.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der BMW-Fahrer in seinem älteren Fahrzeug eingeklemmt wurde.