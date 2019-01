Schwarzwald-Baar-Kreis. Glatte Straßen forderten eine Vielzahl an Verkehrsunfällen - mehrere Sach- und Personenschäden Im Laufe des Mittwochs ist es in einigen Teilen des Schwarzwald-Baar-Kreises, darunter in Donaueschingen, Villingen und Schwenningen, Triberg sowie Tuningen, aufgrund schneebedeckter und glatter Straßen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden von insgesamt über 70 000 Euro. Bei Unfällen in Donaueschingen und VS-Schwenningen wurden laut Polizei zwei Personen leicht verletzt.