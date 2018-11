Villingen-Schwenningen Zwei Persönlichkeiten schaffen sich ihre ganz eigene Welt

Lucy Lachenmaier, Literaturwissenschaftlerin, lehrt unter anderem Spanisch an der Volkshochschule und leitet den Literaturtreff. Axel Heil ist Künstler und ehemaliger Kunstlehrer am Gymnasium am Deutenberg. Beide haben sich schon als Kinder für Bücher und Kunst interessiert. Lachenmaier war in Peru aufgewachsen, Heil stammt aus Pforzheim. "Mein Großvater ging viel in die Natur und holte sich dort Anregungen zum Malen", erinnert sich Heil. Lachenmaier hingegen lebte in einer anderen Welt, durfte zum Beispiel bei schönem Wetter nicht das Haus verlassen, dafür aber, wenn die Sonne nicht schien.

Er habe zuerst die Schule abbrechen wollen, sich dann aber besonnen und angefangen künstlerisch zu denken, beantwortete Heil die Frage von Buchmann, wann er angefangen habe, sich ernsthaft für Kunst zu interessieren. Sie sei schon immer von Büchern fasziniert gewesen und habe sich immer, sobald sie ein Buch aufgeschlagen habe, in eine andere Welt versetzt gefühlt, antwortete Lucy Lachenmaier. Ja, sie sei süchtig nach Büchern, gab sie schmunzelnd zu. Für sie sei ein Buch stets groß, es sei immer wieder interessant, einen Weg in ein Buch zu finden und einzutauchen, erklärte Lachenmaier auf Lörchers Frage, was sie angetrieben habe.

Auf ihre Aussage, es sei nicht einfach, Kreativität zu lehren, meinte Heil, er habe versucht dabei zu helfen, Kreativität zu entwickeln. Er habe Menschen geführt, aber es sei ihm wichtig gewesen, dass das genaue Ziel im Verborgenen geblieben war, fuhr er fort.