Villingen-Schwenningen Zwei Motorradfahrer verunglücken tödlich

Villingen-Schwenningen. Es waren dramatische Szenen, die sich am Sonntag gegen 17 Uhr im Klosterring in Villingen abspielten. Nachdem in der Nacht auf Samstag ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad tödlich verunglückt war, fanden sich das gesamte Wochenende über Trauernde an der Unfallstelle ein, legten Kerzen, Blumen und Briefe nieder. Am späten Sonntagnachmittag mussten einige von ihnen dann das Horrorszenario miterleben: Etwa 300 Meter von der Unfallstelle des 18-Jährigen entfernt, verunglückte unter den Augen zahlreicher Passanten und Kinder ein weiterer Motorradfahrer – wie sich wenige Minuten später herausstellte, ebenfalls tödlich.

Unfall am Samstagmorgen

Der junge Biker fuhr in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die Straße Klosterring in Richtung Oberes Tor. In einer Linkskurve kam er laut Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Metallrohrpfosten eines Verkehrsschildes, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt.