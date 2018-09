Villingen-Schwenningen Zwei Konzerte gegen das Vergessen

Zu Ehren eines bedeutenden Gedenkjahres der Weltgeschichte, dem Ende des Ersten Weltkrieges, wird das Große Orchester der Stadtmusik Villingen mit ihrem Partnerorchester Harmonie Municipale de Pontarlier zwei Konzertabende bestreiten. Nach der Premiere des Programms unter dem Titel "100tendre" am 10. November in Pontarlier, folgt am 17. November das Konzert auf deutscher Seite.

Das Orchester aus Pontarlier, der an der schweizerischen Grenze gelegenen französischen Partnerstadt Villingen-Schwenningens, zählt etwa 70 aktive Musiker und kann auf ein mittlerweile 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Schon vor wenigen Jahren waren die französischen Musiker zu Gast in Villingen, um ein bedeutendes Ereignis mit der Stadtmusik Villingen zu feiern, die Villinger Fasnet. Nun reiht sich das Jahreskonzert ein in die gemeinsamen Erlebnisse, wodurch die beiden Orchester enger zusammenrücken und auch Freundschaften entstehen.

Ganz unter dem Motto des Friedens wird der erste Teil mit vier Werken durch das französische Orchester bestritten. Anschließend folgt der Teil des Villinger Orchester, welches sich auch ganz um die Zeiten des Ersten Weltkrieges dreht und immer wieder die verschiedenen Themen der Zeit aufgreift. Dabei stellt die umfangreiche Suite aus dem "Fitzwilliam Virginal Book" von William Byrd eines der Highlights dar.