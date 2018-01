Villingen-Schwenningen Zwei Klangwelten, die sich verbinden

Der deutsch-zypriotische Gitarrist und Theatermusiker Thomas Maos bewegt sich als Grenzgänger populärer, experimenteller und improvisierter Musik zwischen tonalen und atonalen Klangeruptionen. Zu seinen Einflüssen gehören Komponisten zeitgenössischer Musik sowie alte Heroen der Rock- und Noisemusik.

Elliott Sharp, amerikanischer Top-Gitarrist und Computermusik-Pionier, nutzte schon früh Algorithmen und Fibonacci-Zahlen für seine Kompositionen. Schnell etablierte sich der Multiinstrumentalist in der New Yorker Avantgarde-Szene. Meist arbeitet er an unterschiedlichen Effektgeräten, mit denen er komplexe Klangfelder erzeugt und Musik zu einem ungewöhnlichen Geräuscherlebnis werden lässt.

Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail unter tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.tickets.vibus.de.