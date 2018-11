Villingen-Schwenningen Zwei Kantinenfrauen verlieben sich in Film "Titanic"

Am letzten Tag des Jahres werden die beiden Schauspielerinnen gleich zweimal auftreten – 17 und 20 Uhr. Sie erzählen die Geschichte von Elli und Alberta, zweier Kantinenfrauen, die sich in den Kinofilm "Titanic" verliebt haben. Allmählich fangen die beiden an, Szenen nachzuspielen: Ein Teller wird zum Steuerrad, ein laufender Wasserhahn wird zum todbringenden Leck. Immer wieder tauchen Elli und Alberta in die Welt der Titanic ein, schlüpfen in unterschiedliche Rollen und verlieren sich in tragisch-komischer Weise im Kosmos des Films, der sie aus der Banalität ihres Alltags in die Welt der schönen Menschen mit den großen Gefühlen entführt.