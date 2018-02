Schwarzwald-Baar-Kreis. Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender (Bündnis 90/Die Grünen) und Martina Braun, grüne Wahlkreisabgeordnete im Schwarzwald Baar Kreis und Betreuungsabgeordnete des Landkreis Rottweil laden zu der Veranstaltung "Zwei Jahre Grün-Schwarz, was hat sich bewegt?" am Donnerstag, 15. Februar, 19.30 Uhr in das Restaurant Camilli da Moretti, Villingen-Schwenningen, Sperberstraße 25 ein. Mitglieder und Interessierte sind zu der Veranstaltung willkommen.