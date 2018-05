Villingen-Schwenningen "Zwei in einer großen Stadt"

VS-Schwenningen. Gibt es in der Kirche noch etwas zum Lachen? Aber klar! Über Religion lacht man nicht, über den Kirchenalltag schon. Beim Duo "Die Vorletzten" ist es nicht vermeidbar. Dass Kirche und Kabarett zusammenpassen, zeigen die Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen Villingen und Schwenningen im Rahmen des Kirchenpavillonprogrammes am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in Schwenningen.

Insiderwissen im Angebot

Søren Schwesig, Stadtdekan in Stuttgart und Peter Schaal-Ahlers, Pfarrer am Ulmer Münster, bespielen seit 17 Jahren die Kleinkunstbühnen des Landes. Die beiden sind ein absolut eingespieltes Team und bekannt für ihre geschliffene Sprachgewandtheit.