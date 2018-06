VS-Villingen. Am Freitag oder Samstag sind auf dem Villinger Friedhof zwei Gräber verwüstet worden. Der Täter zerschlug Blumenvasen, Pflanzkübel und Blumenkästen, teilt die Polizei mit., An einem Grab warf er das Messingkreuz vom Sockel. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 200 Euro.