Villingen-Schwenningen Zwei Frauen prägen die Schule

VS-Villingen. Zusammen 78 Jahre Erfahrung, hervorragende pädagogische Arbeit, berufliche Leidenschaft und Gestaltungskraft liegen hinter den beiden Lehrerinnen, zeigt die Schule auf. Karin Neubarth-Raub trat nach ihrem Referendariat, das sie 1979 begann, 1981 ihren Dienst am Gymnasium am Romäusring (GaR) an und unterrichtete dort bis heute insgesamt 37 Jahre lang die Fächer Französisch und Deutsch. Dabei gelang es ihr mit ihren fachlichen Kompetenzen, ihrem pädagogischen Geschick und ihrem Humor stets, die Schüler nachhaltig zu motivieren, teilt das Gymnasium am Romäusring mit.

Sie engagierte sich als Personalrätin, bildete als Mentorin zahlreiche Referendare aus und betreute die Fachschaften Deutsch und Französisch mit großem Engagement."Ihrem Einsatz verdankt das Fach Deutsch heute seinen hohen Stellenwert: Fundierten Grammatikunterricht, textgenaue Arbeit an der Lektüre und Freude an der Sprache förderte sie ebenso wie Theaterbesuche, Lesungen und Wettbewerbe an der Schule", zeigt die Schule weiter auf. Auch sei es vor allem ihr zu verdanken, dass vergangenes Jahr DELF (Diplôme d’études de langue francaise) am GaR implementiert werden konnte und die Schüler damit die Möglichkeit haben, ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache zu erwerben. Mit ihrem Einsatz für den Schüleraustausch mit Frankreich, vor allem mit zwei Schulen in Pontarlier, trug sie wesentlich zu der freundschaftlichen Verbindung zwischen den Städten bei.

2005 wurde Karin Neubarth-Raub zur Abteilungsleiterin (Abteilung Sprachen) und Studiendirektorin ernannt. Im Rahmen dieser Funktion war sie bis zu ihrer Pensionierung Teil des Schulleitungsteams und außerdem als Oberstufenberaterin tätig. Ihre vielfältigen Abiturerfahrungen brachte sie zusätzlich in ihrer Tätigkeit in der Abiturkommission (deutsch-französisches Abitur) im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg ein. "Ihr großes Engagement, ihre vielfältigen pädagogischen Kompetenzen und Erfahrungen sowie ihre stets konstruktive Arbeit im Schulleitungsteam trugen ihr Respekt, Anerkennung und Wertschätzung der gesamten Schulgemeinschaft ein", so das GaR weiter.