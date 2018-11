Villingen-Schwenningen Zwei Fliegen mit einer Klappe

Im Vatter Bildungszentrum in Villingen verbinden Eingewanderte das Deutsch lernen mit einer besonderen Erfahrung: Sie nehmen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Mihalea Wischert am großen medienpädagogischen Projekt Zeitung in der Schule, kurz: ZiSch teil. Mit diesem weckt der Schwarzwälder Bote schon seit Jahren mit treuer Unterstützung der Sparkasse Schwarzwald-Baar nicht nur die Lust am Lesen, sondern auch an der eigenen Heimat. Die Projektteilnehmer schließlich erhalten vier Wochen lang jeden Tag ihr persönliches Exemplar der regionalen Tageszeitung und können sich so nicht nur mit der deutschen Sprache, sondern auch mit den Geschehnissen direkt vor ihrer Haustür und ihrer (Wahl-)Heimat auseinander.

"Bei uns ›zischt" es auch", freute sich daher Mihaela Wischert angesichts der Berichterstattung über den Zisch-Auftakt für rund 500 Schüler an den Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis. "Deutsch als Fremdsprache lernen und dabei gleich den Schwarzwälder-Bote lesen – Das ist ein Erlebnis", freute sich Wischert. Und bald seien auch ihre Schüler als Reporter unterwegs.