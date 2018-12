Villingen-Schwenningen Zwei Chöre treten auf

Im Mittelpunkt stehen in diesem Konzert zum einen barocke Chorliteratur, zum Beispiel von Christian Boxberg und Wolfgang Briegel, in denen die adventlichen Texte ausdruckvoll von den hellen und warmen Stimmen der Sängerinnen zu Gehör gebracht werden. Daneben erklingen auch die traditionellen Adventslieder in zum Teil modernen Arrangements.

Im Weiteren erklingen Chorstücke, die die winterliche Stimmung der Advents- und Weihnachtszeit zum Inhalt haben. Dabei werden die Sängerinnen auch in Kreisaufstellung mit Bodypercussion singen. Die barocke festliche Stimmung wird auch in dem Concerto a-moll für zwei Geigen und basso continuno zu hören sein, das von Johanna und Ursula Schwab-Rittau und Gerlinde Puttkammer gespielt wird.

Ein kleiner Ausblick auf Weihnachten ist im letzten Konzertteil zu hören. "This little Babe" von Benjamin Britten besticht durch seine kanonhafte Struktur, die eine besondere Klangfläche erzeugt. Michael Engelhardt stellt die weihnachtliche Freude in seinem Stück "Gaudete" für Percussioninstrumente und Chor sehr ausdruckhaft und abwechslungsreich dar. Dieses besondere Stück wird auch in der SWR Sendung Kaffee oder Tee am 21. Dezember, ab 16.05 Uhr, live von den Sängerinnen beider Mädchenchöre zu hören sein.