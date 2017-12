Villingen-Schwenningen Zwei Bretter und jede Menge Spaß

"Beim Skifahren (in Österreich oft auch Schifahren geschrieben) oder Skilaufen (Schilauf) gleitet ein Skifahrer auf einer Skipiste oder im freien Gelände auf zwei Skiern über den Schnee" – was im Internetlexikon Wikipedia so nüchtern beschrieben wird, bedeutet in Wahrheit Spaß pur. Und dafür gibt es in der Region viele Möglichkeiten.