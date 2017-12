Villingen-Schwenningen Zwei Bewerber für einen Job

Seit zwei Jahren arbeitete die Frau in einer regionalen Einrichtung der Gesundheitsbranche im Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie erhielt bisher einen befristeten Arbeitsvertrag für die Zeit, in der ihr Arbeitgeber Ersatz für Mitarbeiter brauchte, die aus Gründen wie Mutterschutz oder langjährige Krankheit, für eine längere Zeit ausfielen. Das letzte Arbeitsverhältnis endete per Ende November. Da der Arbeitgeber nicht wusste, ob seine zurzeit noch abwesende Mitarbeiterin wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würde, bot er der Vertretung den Arbeitsplatz an. Diese unterschrieb den Vertrag und gab ihn ihrem Arbeitgeber wieder zurück. Jetzt stellte sich heraus, dass die pausierende Arbeitnehmerin doch wieder zurückkehren würde. So hatte er das Problem, nämlich zwei Bewerberinnen für einen Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber widerrief einfach seine frühere Zusage. Das ließ sich die neue Bewerberin nicht gefallen und zog vor das Villinger Arbeitsgericht. Sie klagte auf Einhaltung des Vertrages. Der Geschäftsführer des beklagten Unternehmens schilderte dem Gericht, wie sich alles zugetragen hatte und dass die Firma für die neue Bewerberin mangels Qualifikation keinen Ersatzarbeitsplatz stellen könne. Deshalb der Rückzug von der Zusage.

Die Richterin empfahl einen Vergleich. Diesen nahm die Klägerin dann an. Sie scheidet aus und erhält als Abfindung ein Monatsgehalt. Der Vergleich wurde zunächst widerruflich geschlossen.